Пять человек пострадали в ДТП в Вологде

03.02.20 09:36

© РИА Новости. Илья Питалев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы в столкновении двух автомобилей в Вологде, сообщает городской отдел ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье около 21.50 мск возле дома №32 по улице Пионерской областной столицы. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2112 допустил занос и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Opel.

По информации ГИБДД, в результате аварии с травмами были госпитализированы водитель ВАЗа, его 18-летняя и 19-летний пассажиры, а также 23-летняя пассажирка Opel. Кроме того, в аварии пострадал двухлетний мальчик, ехавший на заднем сидении Opel в специальном удерживающем устройстве. Ребенок получил ушибы и лечится амбулаторно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.