В Крыму проверяют на коронавирус еще двух вернувшихся из Китая

03.02.20 09:37

© РИА Новости. Павел Львов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Двух жителей Крыма с симптомами ОРВИ, которые посещали Китай, обследуют специалисты Роспотребнадзора, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в отделе эпиднадзора регионального управления ведомства.

"Сейчас в работе анализы еще двух человек, которые вернулись из Китая недавно и обратились к врачам", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Ранее в Крыму обследовали четырех россиян с симптомами ОРВИ, которые посещали Китай. Коронавирус нового типа у них не выявлен.

Как сообщалось, на госгранице в Крыму усилен контроль из-за распространения коронавируса в мире. Администрации транспортных узлов получили инструкцию по проведению дезинфекции для профилактики заболеваний. Организованы дополнительные инструктажи для экипажей самолетов, поездов, морских судов, пассажирских автобусов.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек.