Минниханов поручил пресекать строительство в новом заказнике на Волге

03.02.20 09:39

© РИА Новости. Максим Блинов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил пресекать попытки строительства в природном заказнике "Волжские просторы", создаваемом по решению правительства республики в акватории Волги.

"Мы начали большую работу. Желающих "порыбачить" на этом участке будет много. Поэтому всем природоохранным структурам, правоохранителям нужно жестко следить, чтобы никакой стройки там не было", - приводит слова Минниханова республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2019 года кабинет министров Татарстана принял постановление о создании в акватории Волги под Казанью государственного природного заказника регионального значения "Волжские просторы" площадью 29,1 тыс. гектаров.

Заказник создается на территории Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани для сохранения уникальных ландшафтных комплексов Волги, а также для охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана.

В границы заказника входит акватория Волги с островами от Зеленодольска и вниз по течению - до поселка Тетеево. Территория заказника разделена на три участка, в него не включается Займищенский автодорожный мост через Волгу, а также небольшой участок Волги у села Орел, где планируется строительство другого автодорожного моста.

"Волжские просторы" - третий по площади природный заказник регионального значения в Татарстане после Мешинского (131,7 тыс. гектаров) и Агрызского (30,9 тыс. гектаров) заказников.