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03.02.20 09:42
Школы оренбургского Соль-Илецка закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ
"В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ с 3 февраля по 9 февраля приостановлен учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Соль-Илецкого городского округа", -сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в некоторых детских садах на карантин закрыты только отдельные группы.
"В целом, детские сады города работают в штатном режиме", - добавил представитель Роспотребнадзора.
На сайте администрации Соль-Илецка отмечается, что с понедельника также приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Соль-Илецк стал четвертым городом области , где на карантин закрыли все школы.
Как сообщалось, ранее из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ на внеплановые каникулы ушли школьники Оренбурга, Орска и Гая.
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