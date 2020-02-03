Школы оренбургского Соль-Илецка закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

03.02.20 09:42

© РИА Новости. Алексей Владыкин

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в учебных заведениях еще одного города Оренбургской области - Соль-Илецка, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора в понедельник.

"В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ с 3 февраля по 9 февраля приостановлен учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Соль-Илецкого городского округа", -сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в некоторых детских садах на карантин закрыты только отдельные группы.

"В целом, детские сады города работают в штатном режиме", - добавил представитель Роспотребнадзора.

На сайте администрации Соль-Илецка отмечается, что с понедельника также приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Соль-Илецк стал четвертым городом области , где на карантин закрыли все школы.

Как сообщалось, ранее из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ на внеплановые каникулы ушли школьники Оренбурга, Орска и Гая.