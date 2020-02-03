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03.02.20 09:45

Студентка из КНР, госпитализированная с коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо

фото Александра Левчука
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Прилетевшая из Китая в Тюмень студентка, у которой был обнаружен коронавирус, продолжает находиться под наблюдением медиков, сообщила главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина журналистам в понедельник.

"Девушка чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков", - сказала Сиюткина.

По ее словам, четверо молодых людей, которые вместе со студенткой летели в самолете и тоже были госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, "чувствуют себя отлично".

"Температура у всех нормальная - 36,6, жалоб нет",- отметила Сиюткина.

Ранее сообщалось, что заболевшая студентка из Китая госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. У контактировавших с ней молодых людей вирус не диагностирован, они продолжают находиться под наблюдением медиков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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