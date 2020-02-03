Состояние больного коронавирусом в Забайкалье удовлетворительное

03.02.20 09:46

© РИА Новости. Николай Хижняк

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников навестил в больнице пациента, у которого в конце января подтвердился коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее пациент - гражданин Китая - пожаловался на условия, в которых он проходит лечение.

"Пациент мне сказал, что сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями. Они соответствуют всем санитарным требованиям", - сказал Кожевников, которого цитирует пресс-служба.

Министр также отметил, что в боксе, где содержится пациент, имеется обособленная вентиляция, горячая и холодная вода, помещение для приема пищи.

"Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля ещё есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха", - сказал Кожевников.

Жена и дочь заболевшего мужчины также находятся под наблюдением врачей.

"Претензий женщина не высказала. Результаты их анализов пока не пришли из исследовательского центра Новосибирска. Как только они поступят в Роспотребнадзор, а затем в больницу, всю информацию доведут до сведения пациентов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.

В Забайкалье больного поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года. Жертвами уже стали более 360 человек. Заражено около 14,4 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.