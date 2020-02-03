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03.02.20 09:50

Участники ЧМ по санному спорту прибывают в Сочи

© РИА Новости. Алексей Филиппов
3 февраля. Interfax-Russia.ruС - Лучшие саночники мира прибывают в Сочи, где примут участие в международной тренировочной неделе и Чемпионате мира по санному спорту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации санного спорта России в понедельник.

"3 февраля чартерным рейсом из Франкфурта в аэропорт Сочи прибывают участники Чемпионата мира по санному спорту", - заявил собеседник агентства.

Отмечаются, что участники международной тренировочной недели примут участие в процессе подготовки к стартам высокотехнологичного инвентаря, отработают методики стартового разгона, детально изучат траектории движения по трассе.

В Сочи, как ожидается, прибудут порядка 150 спортсменов более чем из 20 стран. Среди участников - олимпийские чемпионы Давид Гляйшер (Австрия), Феликс Лох, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт (Германия), чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия), серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Крис Маздзер (США) и другие.

Российскую сборную представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских медалей Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев, Владислав Антонов, Владислав Южаков, Юрий Прохоров

Соревнование пройдет с 14 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе центра "Санки".

Центр санного спорта "Санки" возведен на северном склоне хребта Аибга близ поселка Красная Поляна в Адлерском районе Сочи специально для зимних Олимпийских игр 2014 года. Протяженность трассы 1814 м, виражей -17. Вместимость комплекса - 11 тыс. зрителей.

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