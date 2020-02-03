Министр информации и связи Крыма уходит в отставку

03.02.20 09:55

Фото со страницы Сергея Зырянова в Facebook

3 февраля. Interfax-Russia.ru - И.о. министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов объявил в понедельник, что покидает пост.

"Не все цели достигнуты, и начатую работу продолжит уже другой министр (. . .) Считаю необходимым отметить, что остаюсь членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены передо мной руководством", - написал Зырянов на своей странице в фейсбуке.

Правительство Крыма сложило полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Сергей Аксенов обещал сформировать новый состав до конца 2019 года, однако на данный момент несколько министров остаются в статусе "исполняющий обязанности".

Зырянов был назначен главой Мининформа Крыма в июне 2018 года, до этого несколько лет был заместителем.