Более 150 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Якутии

03.02.20 09:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Якутии, сообщается на сайте Минстроя республики.

"Окружная администрация Якутска приобрела у застройщика ООО "Высота" 61 квартиру в двух девятиэтажных новостройках на улицах Бекетова и Генерала Притузова", - говорится в сообщении.

Кроме того, 44 детям-сиротам были вручены ключи от квартир в новостройке в 203-м микрорайоне Якутска. Еще 40 человек получили свои первые квартиры в доме на улице Воинская.

"В селе Ытык-Кюель Таттинского района 13 детей-сирот справили новоселье в квартирах нового трехэтажного дома на улице Кулаковского", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, в 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была предусмотрена сумма в размере свыше 1,25 млрд рублей. В том числе более 125 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщалось, в мае 2019 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин отметил, что почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. Президент тогда отметил, что решение этих вопросов относится к компетенции регионов, но должным образом не работает. В этой связи глава государства поручил федеральному правительству подготовить отдельную программу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.