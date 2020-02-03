Трех человек с подозрением на коронавирус обследуют на Камчатке

03.02.20 10:05

© РИА Новости. Николай Хижняк

3 февраля. Interfax-Russia.ru - На Камчатке два человека, приехавшие в регион из Юго-Восточной Азии, госпитализированы с подозрением на инфицирование коронавирусом, еще один находится под домашним наблюдением, анализы всех трех отправлены на дополнительное изучение, сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

"Явных признаков вирусных инфекций у них нет. Нет температуры, нет проявлений... Но вместе с тем мы взяли у них материалы на обследование и отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии города Новосибирска ("Вектор") для того, чтобы точно установить природу (недомогания - ИФ) и не допустить распространение инфекции в Камчатском крае" - сообщила Волкова журналистам в понедельник.

Результаты исследования станут известны в четверг.

Заместитель краевого министра подчеркнула, что на Камчатке хватает дезинфицирующих средств и противовирусных препаратов. В медучреждениях полуострова достаточно мест.

Как сообщалось, в аэропорту Петропавловска-Камчатского усилен контроль за пассажирами, прибывающими из стран Юго-Восточной Азии. В зимне-весенний период оттуда на Камчатку прилетают только международные пассажирские чартерные авиарейсы из Таиланда. Их встречают специалисты Роспотребнадзора, которые проверяют прибывших пассажиров с помощью тепловизора.

Вспышка заболевания была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года. Жертвами нового вируса стали более 360 человек, заражены около 14,4 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.