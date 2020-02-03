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03.02.20 10:07
Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей
Ранее билет стоил 700 рублей. Он позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода.
Для граждан России и Республики Беларусь остаётся специальное предложение, дающее возможность посетить за один день Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб. Цена такого билета 400 рублей.
Кроме того, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I можно осмотреть отдельно за 300 рублей.
"Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют дети, учащиеся и студенты (вне зависимости от гражданства), а также российские пенсионеры. В целом, этим правом могут пользоваться более 20 категорий посетителей", - говорится в сообщении.
Для всех индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря - День Эрмитажа и 18 мая - Международный день музеев.
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