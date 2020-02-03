Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей

03.02.20 10:07

© РИА Новости. Игорь Руссак

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Полная стоимость единого билета в Эрмитаж с 4 февраля возрастет до 800 рублей, сообщает пресс-служба музея.

Ранее билет стоил 700 рублей. Он позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода.

Для граждан России и Республики Беларусь остаётся специальное предложение, дающее возможность посетить за один день Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб. Цена такого билета 400 рублей.

Кроме того, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I можно осмотреть отдельно за 300 рублей.

"Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют дети, учащиеся и студенты (вне зависимости от гражданства), а также российские пенсионеры. В целом, этим правом могут пользоваться более 20 категорий посетителей", - говорится в сообщении.

Для всех индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря - День Эрмитажа и 18 мая - Международный день музеев.