"Уралвагонзавод": танк "Армата" может пойти на экспорт

03.02.20 10:10

© РИА Новости. Илья Питалев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Танк Т-14 "Армата" в обозримом будущем может пойти на экспорт, сообщил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

"Все иностранные заказчики любят осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен министерством обороны РФ. В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

Потапов заявил, что на 2020 год запланировано начало поставок "Арматы" для опытно-боевой эксплуатации в Вооруженные силы РФ.

"В ходе заводских испытаний все заложенные в нее характеристики были подтверждены. Проект непростой с точки зрения как конструкции, так и технологических решений, с привлечением большой кооперации. В настоящее время завершаются основные этапы подготовительных работ, что уже позволяет выйти на серию", - заявил глава "Уралвагонзавода".

"Но такого танка в мире нет - и в ближайшие годы ничего подобного даже близко у наших конкурентов не будет. "Армата" - это уникальная платформа с большим будущим. Те, кто говорит, что там возникают сложности, забывают: тот же Т-72 создавался куда дольше, а здесь речь идет об абсолютно новом изделии", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", корпорация "Уралвагонзавод" ("Ростех") разработала тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Техника на платформе "Армата" принимает участие в Параде Победы 9 мая в Москве.

В 2018 году на форуме "Армия" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2018 году военные должны были получить первые девять серийных единиц бронетехники на платформе "Армата". "На сегодня подписан контракт на 132 машины - Т-14 (танк) и Т-15 (БМП). До конца 202