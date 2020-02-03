"Мосгаз" призывал москвичей не пускать в квартиры лжегазовщиков

03.02.20 10:13

© РИА Новости. Стрингер

3 февраля. Interfax-Russia.ru - В АО "Мосгаз" предупредили о случаях мошенничества, связанных с визитом к жителям столицы "лжегазовиков", представляющихся сотрудниками общества.

"В Москве продолжают фиксироваться случаи мошенничества, связанные с визитом к жителям столицы "лжегазовиков". Ежемесячно в газовое хозяйство столицы поступают обращения от обманутых жителей газифицированного жилищного фонда города", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосгаза" в понедельник.

По словам собеседника агентства, представляясь сотрудниками "Мосгаза", злоумышленники ходят по квартирам и предлагают приобрести сигнализаторы загазованности, приборы учета газа и услуги по ремонту и замене газового оборудования.

31 января в МВД РФ сообщили, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой выдавали себя за представителей газовых служб и обманывали пенсионеров. От деятельности мошенников пострадали более 50 жителей Москвы и Московской области. Задержан 21 человек, двое из которых ранее судимые. Следователями УВД по Северо-западному округу Москвы возбуждено 16 уголовных дел по статье о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленники под видом газовщиков обходили квартиры. "Предъявив поддельные удостоверения работников организации "Газ-сервис", аферисты убеждали пенсионеров провести замену газовых бытовых плит и дополнительно установить газоанализаторы. Кроме того, они вводили пожилых людей в заблуждение, сообщая об утечках газа в их квартирах. Для устрашения демонстрировали фотографии, взятые из Интернета, с последствиями взрывов газа в других жилых домах", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Газовые плиты и оборудование приобретались соучастниками через Интернет за минимальную стоимость, а продавались по завышенным в несколько раз ценам, в среднем от 100 до 200 тыс. рублей. В день продавалось от 30 до 40 единиц газового оборудования, а еженедельный криминальный доход превышал 1,5 млн рублей, сообщили в полиции.

В свою очередь начальник по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз" Татьяна Киселева подчеркнула, что выполнение работ неквалифицированными специалистами может привести к серьезным последствиям.

"Сотрудники "Мосгаза" проводят обязательное ежегодное техническое обслуживание газового оборудования согласно четкому графику, который размещен на официальном сайте общества в разделе "Населению". Во время обходов специалистами "Мосгаза" проводится проверка работоспособности газовых приборов, при необходимости устраняются неполадки, проводится инструктаж по правилам пользования газовыми приборами и газом в быту", - рассказала Киселева.

Она отметила, что никаких платных услуг специалисты "Мосгаза" во время технического обслуживания не оказывают. Они одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой "Мосгаза", имеют удостоверение работника предприятия с фотографией и голограммой.

Киселева предупредила жителей "о внимательности и бдительности при допуске в квартиру неизвестных лиц".

При проведении технического облуживания газового оборудования у сотрудника необходимо попросить предъявить удостоверение, также можно позвонить в управляющую жилым домом компанию или в службу "Мосгаза", телефоны которых всегда указаны в объявлениях на проведение обслуживания. Также проверить, действительно ли пришедший сотрудник является настоящим газовиком или мошенником, можно по телефонам 104, 112 (доб. 04) и по телефону сервисной службы +7 (495) 660-20-01.

***/ 1юк мф