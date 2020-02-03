Ввод жилья в Курганской области в 2019г вырос на 1,4%

03.02.20 10:18

© РИА Новости. Илья Питалев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Курганской области в 2019 году составил 234,7 тыс. кв. м, что на 1,4% больше, чем в 2018 году, сообщает Свердловскстат.

Согласно материалам, за прошлый год в регионе было построено 2 тыс. 768 квартир.

В расчете на 1 тыс. человек населения ввод общей площади жилья в среднем по области составил 281,1 кв. м, в 2018 году этот показатель равнялся 275,5 кв. м.

При этом объем строительных работ в 2019 году на территории Курганской области составил 20,695 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 32,8% выше уровня 2018 года.

В частности, в Кургане выдано разрешение на ввод трансформаторной понизительной подстанции, введены в действие зерносушилки мощностью 30 т/ч, построено 20,7 км газовых сетей, 700 м - тепловых, 14,7 км -водопроводных, автозаправочная станция. В Шадринске выдано разрешение на ввод амбулаторно-поликлинической организации на 50 посещений в смену. В Альменевском районе построена и введена в эксплуатацию автомобильная газозаправочная станция сжиженного нефтяного газа. В Щучанском районе построены и введены в действие зерносеменохранилища.