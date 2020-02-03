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03.02.20 10:24

Башкирия в 2020г намерена увеличить затраты на улучшение водоснабжения до 1 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии в 2020 году планирует направить на улучшение водоснабжения региона более 1 млрд рублей, что на 35,1% больше, чем годом ранее.

Такие данные министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев представил на оперативном заседании регионального правительства в понедельник.

"В целях улучшения ситуации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в прошлом году по линии министерства направлено 754 млн рублей, что на 98% больше по отношению к 2018 году. В дальнейшем темпы (роста финансирования - ИФ) планируется только наращивать. Сумма вложений в объекты водоснабжения на 2020 года достигнет 1,019 млрд рублей", - сказал Беляев.

В перечень первоочередных десяти объектов водоснабжения, которые будут включены в 2020-2022 годах в региональную инвестиционную программу, - реконструкция и строительство систем водоснабжения, водозабора, водопровода, насосных станций (общий объем финансирования - 683,4 млн рублей).

Министр добавил, что в региональную программу "Чистая вода" на 2019-2024 годы включены территории 50 населенных пунктов в 19 муниципальных районах. Стоимость программы - 4,254 млрд рублей.

В 2019 году в рамках программы было освоено 140 млн рублей, были построены системы очистки воды в г. Давлеканово, начаты строительные работы в 6 селах Уфимского района. В 2020 году планируется продолжить строительство системы водоснабжения и начать возведение станции очистки питьевой воды для жителей г.Стерлитамака (планируемая сумма затрат 329 млн рублей).

В целом с учетом средств других программ (региональных Минсельхоза, Госстроя, "Фонда социальных и целевых программ", программы поддержки местных инициатив и регионального проекта "Реальные дела") на решение проблемы обеспеченности населения Башкирии качественной питьевой водой в 2020 году будет направлено 1,944 млрд рублей, уточнил вице-премьер.

Комментируя ситуацию с капитальным ремонтом водонапорных башен в сельской местности, Беляев отметил, что в замене или ремонте нуждаются 59% из 1,930 тыс. объектов. В настоящее время разработана соответствующая программа на 2020-2024 годы, предполагаемый объем финансирования составляет 1,25 млрд рублей, сказал Беляев.

Водохозяйственный комплекс республики включает более 2 тыс. водозаборов и 15 тыс. км водопроводных сетей. Средний износ систем водоснабжения составляет 69%, доля населения республики, не обеспеченная качественной питьевой водой - 12,4% (502 тыс. человек).

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