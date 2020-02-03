Председатель горсовета Керчи уволена после скандала с поздравлением блокадников

03.02.20 10:35

Фото из соцсетей

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Керчи на внеочередном заседании в понедельник согласовали увольнение с должностей председателя парламента Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, которые неделю назад подарили блокадникам хлеб, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Прекратить досрочно полномочия", - говорится в решении депутатов.

"Наши коллеги, понимая, что, действительно, нужно закрыть тему, которая взбудоражила не только Керчь, Крым и РФ, но и сопредельное государство, приняли для себя непростое решение о сложении полномочий. Это мужественный, важный поступок", - сказал на заседании первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому было поручено провести служебное расследование.

Депутаты избрали в понедельник заместителем главы горсовета Ольгу Солодилову, которая будет исполнять обязанности председателя парламента.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных по этому случаю фотографиях были запечатлены женщины в шубах, вручающие выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил произошедшее как издевательство над блокадниками и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. Он предложил уволить, лишить мандатов и исключить из партии всех участников инцидента.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн 30 января опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем.

При этом глава горсовета заявляла, что считает тему несправедливо раздутой, но готова подчиниться любому решению руководителей региона и партии.

Хужина - уроженка Керчи, ей 54 года. Возглавила горсовет в октябре 2019 года. До этого работала заместителем главного врача городской больницы.

Щербула, которой 49 лет, находится в статусе депутата почти 20 лет, с 2014 по 2017 год руководила горсоветом.