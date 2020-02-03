Постояльцев подмосковных гостиниц, прибывших из Китая, проверяют на коронавирус

03.02.20 10:38

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Медики проводят осмотры прибывших из Китая туристов в гостиницах Московской области в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"В гостиницах, где проживают туристические группы граждан из Китайской Народной Республики, врачами медицинских организаций Минздрава Московской области в профилактических целях проводятся медицинские осмотры. Только вчера мы осмотрели в гостиницах около 130 человек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Ни одного случая заболевания коронавирусом в регионе не зафиксировано.

В пресс-службе добавили, что все медицинские организации Минздрава области обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме. Врачам даны инструкции по назначению противовирусных препаратов.

На территории аэропортов, относящихся к региону, в круглосуточном режиме дежурят медицинские бригады, добавила Стригункова.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.