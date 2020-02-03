Массовые мероприятия запретили в ТюмГУ

03.02.20 10:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тюменском госуниверситете (ТюмГУ), где учатся несколько десятков студентов из Китая, введен запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

По данным пресс-службы, введение ограничительных мероприятий связано с профилактикой коронавирусной инфекции.

В ТюмГУ учатся 78 китайских студентов, при этом 17 из них уехали на родину на каникулы, которые для них продлены до 2 марта.

"С начала семестра, с 10 февраля, для них будет организовано дистанционное обучение", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что заболевшая студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) была госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. Еще четверо китайских студентов ТИУ, которые вместе с ней возвратились после каникул на учебу в Тюмень, тоже госпитализированы, вирус у них не обнаружен. По состоянию на 3 февраля все чувствуют себя хорошо.

В ТИУ учится 49 студентов из Китая, шесть из них остались на каникулы в Тюмени, пятеро - вернулись (они госпитализированы - ИФ)), для всех остальных продлены каникулы до 2 марта.

В учебных корпусах ТИУ проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Кроме того, все общежития университета находятся на контроле у сотрудников медслужбы вуза.