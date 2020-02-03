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03.02.20 11:05
Голикова: граждан РФ эвакуируют из китайской провинции Хубэй самолетами ВКС
"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВКС России будет направлена сегодня в провинцию Хубэй, в Ухань, для того, чтобы перевезти наших граждан. Сейчас оценка о количестве граждан чуть превышает 130 человек", - сказала Голикова в понедельник на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства.
Тем не менее, эта оценка, по ее словам, "постоянно меняется".
"В любом случае это будет понятно, когда мы уже приступим к эвакуации там", - сказала Голикова.
Голикова отметила, что субъекты РФ готовы к противодействию распространения коронавируса на территории страны.
"Нами запрошена информация о готовности сил и средств в субъектах РФ на случай реагирования на чрезвычайную ситуацию и готовность соответствующих медицинских служб. В целом, субъекты РФ готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции", - сказала Голикова.
Также готовы, по ее словам, соответствующие лекарственные препараты.
"Сформирован дополнительный коечный фонд, готовы к развертыванию при необходимости в соответствии с национальным планом", - сказала Голикова.
Она отметила, что Минздрав и Роспотребнадзор принимают все меры "для мобилизации специалистов и оборудования".
"Этот мониторинг мы продолжим, продолжим полное взаимодействие с регионами страны", - сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что приостановка передвижения граждан на границах с Монголией и Китаем уже дает свой положительный эффект.
"У нас существенно сократилось количество граждан, которые пересекают российско-китайскую границу. Регулярные рейсы сейчас осуществляются только по аэропорту "Шереметьево", - напомнила Голикова.
Если 31 января, по ее словам, было совершено порядка 19 рейсов из КНР, то с 1 февраля совершенно уже пять рейсов.
"Также 1 февраля осуществлено восемь чартерных рейсов из КНР, перевезено 694 пассажира, граждан России. 2 февраля выполнено восемь чартерных и четыре регулярных рейса, и перевезено 280 граждан РФ", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что "на всех рейсах осуществляются необходимые мероприятия по профилактике и выявлению лиц с признаками острых респираторных заболеваний".
"Пассажиров с признаками коронавирусной инфекции направляют в медицинские учреждения для проверки", - подчеркнула Голикова.
Как сообщил в минувшие выходные пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по решению президента РФ эвакуация россиян из Китая будет осуществляться самолетами ВКС РФ 3-4 февраля.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в вывозе россиян будет задействовано пять самолетов ВКС, на борту каждого из которых будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.
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