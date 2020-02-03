Мишустин поддержал предложение о переносе Сочинского форума из-за коронавируса

03.02.20 11:12

© РИА Новости. Михаил Климентьев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с распространением коронавируса, поручил профильному вице-премьеру и Минфину проработать вопрос о компенсациях его организаторам и участникам.

На совещании с вице-премьерами в понедельник зампред правительства Татьяна Голикова предложила отменить Сочинский форум, планировавшийся на середину февраля, "с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая". Она попросила Мишустина "принять решение об отмене форума".

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что "из более чем 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 - иностранные, из которых половина - представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом".

"С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума", - пояснил Чернышенко, также предложив отменить форум в текущем году.

Мишустин в свою очередь заявил, что предлагает "не отменить, а перенести форум на другие сроки". "Нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что "организаторы понесли значительные расходы", и попросил Чернышенко совместно с главой Минфина "посмотреть расходы, которые понесли организаторы, чтобы соответствующим образом их компенсировать".

"Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками (новые) возможные даты. Это решение будем принимать", - заявил Мишустин.

Сочинский форум был запланирован на 12-14 февраля. Это "премьерское" мероприятие, новый руководитель правительства Мишустин планировал участвовать в форуме.

Слухи об отмене форума из-за коронавируса появились 30 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день подтвердил, что перенос форума обсуждается.