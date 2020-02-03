Трутнев предложил отдать часть буферных зон вокруг городов в ДФО под "Дальневосточный гектар"

03.02.20 11:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 февраль. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что 30-километровые буферные зоны вокруг населенных пунктов на Дальнем Востоке надо сократить и дать возможность людям получать там землю по программе "Дальневосточный гектар".

"Буферная зона - это те участки, где наши коллеги-губернаторы, скажем так, не разрешают сегодня выделять землю по одному гектару. Я считаю, что они слишком много отрезали. Надо буферные зоны сократить, для того, чтобы люди могли получать один гектар ближе к населенным пунктам, могли строить свой дом, жить там", - сказал Трутнев в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.

По его словам, в регионе необходимо усилить роль архитектурных советов, создать планы развития городов, территорий.

"Пока, кстати, эта работа на Дальнем Востоке не очень хорошо организована. И вот все за исключением этой территории развития, когда мы будем понимать, что на 10-20 лет вперед - вот эта зона нужна для развития, а все остальное надо людям передавать", - уточнил вице-премьер.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.