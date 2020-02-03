Ввод жилья в Нижегородской области вырос на 4,3% в 2019 году

03.02.20 11:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Нижегородской области в 2019 году составил 1 млн 409,9 тыс. кв. м, что на 4,3% больше, чем за предыдущий год, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Всего в прошлом году предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 5,648 тыс. жилых домов на 17,089 тыс. квартир. При этом в Нижнем Новгороде было введено в действие 363,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (25,8% процента от общего ввода жилья по области), что на 7,2% меньше показателя 2018 года.

В 2019 году население области за счет собственных и привлеченных средств построило 5,411 тыс. домов общей площадью 818,4 тыс. кв. м. Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме введенного жилья по области составила 58%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств), введенных в действие в 2019 году, составила в среднем по Нижегородской области 48,5 тыс. рублей (в 2018 году - 46,3 тыс. рублей). В сельской местности она сложилась ниже средней по области (42,2 тыс. рублей), в городах и поселках городского типа - выше (50,7 тыс. рублей).

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке в IV квартале 2019 года составила 63,8 тыс. рублей (в IV квартале 2018 года - 59 тыс. рублей), на вторичном рынке - 65,5 тыс. рублей (61,7 тыс. рублей).