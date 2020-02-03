Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
Хлеб и медали: скандал с блокадниками в Керчи довел до отставки главу горсовета
   
По ходатайству следствия: суд арестовал фигурантов "дела Голунова"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
03.02.20 11:28

Ввод жилья в Нижегородской области вырос на 4,3% в 2019 году

© РИА Новости. Евгений Биятов
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Нижегородской области в 2019 году составил 1 млн 409,9 тыс. кв. м, что на 4,3% больше, чем за предыдущий год, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Всего в прошлом году предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 5,648 тыс. жилых домов на 17,089 тыс. квартир. При этом в Нижнем Новгороде было введено в действие 363,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (25,8% процента от общего ввода жилья по области), что на 7,2% меньше показателя 2018 года.

В 2019 году население области за счет собственных и привлеченных средств построило 5,411 тыс. домов общей площадью 818,4 тыс. кв. м. Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме введенного жилья по области составила 58%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств), введенных в действие в 2019 году, составила в среднем по Нижегородской области 48,5 тыс. рублей (в 2018 году - 46,3 тыс. рублей). В сельской местности она сложилась ниже средней по области (42,2 тыс. рублей), в городах и поселках городского типа - выше (50,7 тыс. рублей).

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке в IV квартале 2019 года составила 63,8 тыс. рублей (в IV квартале 2018 года - 59 тыс. рублей), на вторичном рынке - 65,5 тыс. рублей (61,7 тыс. рублей).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.02.20 12:55
Более 400 пассажиров прибыли во "Внуково" рейсом из Хайнаня, все здоровы
.
  03.02.20 12:13
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ
.
  03.02.20 10:31
Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более 26 млн человек
.
  03.02.20 10:13
"Мосгаз" призывал москвичей не пускать в квартиры лжегазовщиков
.
  03.02.20 09:17
Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля
.
  31.01.20 16:56
Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений
.
  31.01.20 14:49
Москва получила международную премию Transport Ticketing Global за лучшую "умную" билетную систему - Собянин
.
  31.01.20 12:37
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%
.
  31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
.
  31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket