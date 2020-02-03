В Екатеринбурге возбуждено 18 уголовных дел против застройщика

03.02.20 11:30

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции возбудили 18 уголовных дел в отношении руководства одной из строительных компаний Екатеринбурга, застройщика подозревают в крупном мошенничестве, сообщает пресс-группа городского управления МВД.

Компания выступила генеральным подрядчиком при строительстве комплекса загородных жилых домов в Екатеринбурге и других районах Свердловской области. Застройщик приступил к работе в октябре 2018 года и без объективных причин затянул сроки возведения объектов, а в июле 2019 года и вовсе прекратил свою деятельность.

По данным следствия, в общей сложности руководство компании в 2018-2019 годах продало 40 домов на сумму порядка 40 млн рублей. При этом деньги, полученные от граждан, не вносились в кассу компании, а дома не передавались клиентам.

"Учредители компании не намеревались выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объеме и не имели реальной возможности предоставить клиентам в собственность жилые помещения", - говорится в сообщении.

В полицию обратились 36 человек. Дела возбуждены по ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).