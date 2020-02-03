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03.02.20 11:45

Трутнев рассчитывает на сохранение темпов экономического роста в ДФО

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассчитывает, что Дальний Восток в 2020 году сохранит темы экономического роста.

"Я думаю, что мы сохраним темпы экономического роста, но достаточно ли это? Думаю, что нет", - сказал Трутнев в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.

Он отметил, что отставание Дальнего Востока складывалось десятилетиями. В этот регион вкладывалось меньше денег на строительство социальной инфраструктуры, чем необходимо.

"Это все сказывается, все это надо ликвидировать. Кончено, мы в первую очередь взялись за экономику. В экономике некоторые успехи есть, но сейчас надо догонять и социальное развитие", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, за пять лет, с момента принятия закона о территориях опережающего развития, на Дальнем Востоке появилось 49 крупнейших инвестпроектов, выше 10 млрд вложений каждый.

"Общий объем инвестиций по ним составит на момент завершения 3,9 трлн рублей. Цифры фантастические. Они относятся к будущему, но дело в том, что 870 млрд рублей уже пришло по этим проектам на территорию Дальнего Востока", - сказал Трутнев.

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