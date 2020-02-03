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03.02.20 11:48
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств до 13 февраля
"В самое ближайшее время - до 13 февраля - необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями и, прежде всего, это, конечно, дети", - сказал Мишустин, напомнив, что такое поручение было дано в послании президента Федеральному Собранию.
Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, подчеркнул Мишустин, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, случившееся в прошлом году с препаратом "Фризиум".
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