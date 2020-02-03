Орловские экс-полицейские арестованы за кражу 35т пшеницы и 24т семян рапса

03.02.20 11:52

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд отправил под арест двух бывших высокопоставленных сотрудников УМВД России по Орловской области, которые обвиняются в краже у местных предпринимателей зерна и семян рапса на 904 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, экс-полицейские, еще будучи сотрудниками МВД, в августе 2019 года, незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО "Орел-Агро-Продукт".

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

"Таким образом, преступными действиями индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на суму 280 тыс. рублей, ООО "Орел-Агро-Продукт" на сумму 624 тыс. рублей соответственно", - отмечается в сообщении.

Бывшие полицейские обвиняются в преступлениях по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Ранее сообщалось, что один из арестованных экс-полицейских - бывший замначальника межмуниципального отделения полиции "Новодеревеньковское" стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении. Тогда он фигурировал в качестве единственного подозреваемого в краже 35 тонн зерна, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

Позже в рамках следствия сотрудники УФСБ и УМВД Орловской области установили новые обстоятельства преступления.