Власти Забайкалья пока не собираются депортировать в Китай пациента с коронавирусом

03.02.20 11:55

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Депортация пациента больницы в Забайкальском крае, у которого в конце января подтвердился коронавирус, пока не планируется, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель регионального ситуационного центра по коронавирусу.

"Пока никаких действий по депортации проводить не планируется. Пациент проходит назначенное лечение. Ждем окончательного решения федеральных властей", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что принятые в РФ меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию зараженных им иностранных граждан.

О двух первых заболевших коронавирусом в России стало известно в пятницу, 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.

В Забайкалье больного поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ. По данным Минздрава региона, состояние больного удовлетворительное.