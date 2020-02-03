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03.02.20 11:55
Власти Забайкалья пока не собираются депортировать в Китай пациента с коронавирусом
"Пока никаких действий по депортации проводить не планируется. Пациент проходит назначенное лечение. Ждем окончательного решения федеральных властей", - сообщил собеседник агентства.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что принятые в РФ меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию зараженных им иностранных граждан.
О двух первых заболевших коронавирусом в России стало известно в пятницу, 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.
В Забайкалье больного поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ. По данным Минздрава региона, состояние больного удовлетворительное.
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