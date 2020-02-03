Классы в 15 школах Калужской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

03.02.20 12:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс из-за карантина по гриппу и ОРВИ на минувшей неделе был прерван в классах 15 школ Калужской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Только в Калуге на карантин ушли 37 классов, в том числе по восемь в школах №№9 и 26, шесть в школе №12, пять в школе №36, по два в школах №№ 11, 21 и 25, а также по одному в школах №№ 13, 47, 48 и 51.

Также прервано обучение школах Жиздринского и Кировского районов (по одному классу). В Людиновском районе одна школа закрыта полностью, в другой на карантин ушел один класс.

Всего по данным Роспотребнадзора за минувшую неделю в Калужской области зарегистрировано 6338 случаев острых ОРВИ и 20 гриппа. Число больных увеличилось на 26,2% за счет роста заболеваемости у детей во всех возрастных группах. Однако в целом по региону превышений пороговых уровней не зафиксировано.

Грипп зарегистрирован у трех детей в Думиничском районе и взрослого в Малоярославецком. Остальные случаи пришлись на областной центр.

В Калуге заболеваемость гриппом и ОРВИ также находится на уровне сезонных значений. За неделю зарегистрировано 3845 случаев ОРВИ и 16 случаев гриппа, в том числе 13 у детей до 14 лет. Заболеваемость выросла на 20,8%. Превышение порогового уровня отмечено у детей раннего возраста (+18,7%) и дошкольников (+3,4%).

Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации региона выросла за неделю в 1,5 раза - в больницы попали 122 человека.