Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ

03.02.20 12:13

© РИА Новости. Антон Денисов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения, сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что он сам с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.

Гидрометцентр - ведущее научное и исследовательское учреждение в России в области гидрометеорологических прогнозов.