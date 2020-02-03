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03.02.20 12:24
75 человек проверены в Петербурге на коронавирус, болезнь не выявлена
"Количество госпитализированных в Боткинскую больницу пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из Китая, не увеличивается - от 5 до 7 ежедневно. Пока тревоги на этот счет нет. На утро сегодня обратившихся в Боткинском больницу - 75, из них были госпитализированы 72. Сейчас в Боткинской больнице остаются 26 человек и один ребенок в Детской больнице имени Филатова", - сказал Антипов.
Он уточнил, что состояние ребенка удовлетворительное.
"Ребенок поступил 1 февраля вместе с мамой, они вернулись с острова Хайнань. Его анализы в работе, по клиническим признакам, надеюсь, там ничего страшного не получим... У всех госпитализированных забраны пробы, у большинства результаты отрицательные, часть находится в работе. Данных о положительных анализах на коронавирус в Петербурге нет", - подчеркнул представитель комитета.
Ранее в понедельник пресс-служба правительства Ленобласти сообщала, что результаты анализов жительницы города Мурино, госпитализированной после возвращения из Китая, не подтвердили заражение коронавирусом нового типа.
"Тест на коронавирус жительницы Мурино, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленинградской области, отрицательный", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пока не обладают информацией о диагнозе женщины, при этом попросили "не поддаваться панике".
Жительница Мурино, вернувшаяся из Хайнаня (Китай), была госпитализирована в больницу им. Боткина с подозрением на коронавирус.
В Ленинградской области был создан межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов новой коронавирусной инфекции из Китая. Пресс-служба правительства региона отмечала, что всех больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа, будут немедленно госпитализировать.
Также в регионе в связи с угрозой коронавируса был усилен контроль на пропускных пунктах на границе.
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