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03.02.20 12:30
Саратовским школьникам еще на неделю продлили внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ
"В связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия во всех школах города приостановлены по 10 февраля", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о приостановке по 3 февраля занятий во всех общеобразовательных организациях Саратова, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского района. Занятия приостановлены полностью в двух школах и отдельных классах четырех школ Аткарского района.
Кроме того, внеплановые каникулы были объявлены в ряде школ и классов Балашовского, Балаковского, Балтайского, Воскресенского, Вольского, Екатериновского, Ершовского, Петровского, Пугачевского, Питерского, Романовского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского и Федоровского районов области.
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