Саратовским школьникам еще на неделю продлили внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ

03.02.20 12:30

© РИА Новости. Александр Кондратюк

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин в школах Саратова продлен на неделю, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в городском комитете по образованию в понедельник.

"В связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия во всех школах города приостановлены по 10 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о приостановке по 3 февраля занятий во всех общеобразовательных организациях Саратова, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского района. Занятия приостановлены полностью в двух школах и отдельных классах четырех школ Аткарского района.

Кроме того, внеплановые каникулы были объявлены в ряде школ и классов Балашовского, Балаковского, Балтайского, Воскресенского, Вольского, Екатериновского, Ершовского, Петровского, Пугачевского, Питерского, Романовского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского и Федоровского районов области.