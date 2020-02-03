Более 600 домов в Омской области остались без отопления из-за ограничения подачи газа

03.02.20 12:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Газоснабжение в Тарском, Знаменском и Тевризском районах Омской области ограничено более чем 600 частным потребителям, сообщает правительство региона.

Отмечается, что вынужденное отключение подачи природного газа спровоцировало критическое понижение давления на скважинах газоконденсатного месторождения в Тевризском районе. Попавшие под отключение жители частного должны были перейти на альтернативные источники.

"Благодаря тому, что в пятницу отключили частный сектор, где есть альтернативные источники отопления, ситуация стабилизировалась. В Таре было отключено 310 частных абонентов, В Знаменке - 202 и в Тевризе - 151. Сегодня уже на скважинах давление по 4 атмосферы, в ГРС на выходе - 2 и 2,4. Добыча увеличена, труба постепенно наполняется. Принято решение подключать частный сектор к газу на пищеприготовление", - сообщает правительство со ссылкой на министра промышленности региона Андрея Посаженникова.

В пресс-службе министерства агентству уточнили, что ограничение подачи газа в частные дома, где он используется для отопления и при этом есть резервные источники, позволило сохранить газоснабжение севера в целом, иначе труба бы не выдержала нагрузки. В многоквартирных домах газ подается только для приготовления пищи. На данный момент обеспечивается газоснабжение 3 тыс. 273 абонентов. Прогнозы по полному подключению пока не даются.

В информации правительства отмечается, что еще осенью на скважине Тевризского месторождения началось сильное обводнение. Губернатор региона Александр Бурков поручил в понедельник проанализировать ситуацию в трех районах, чтобы понимать, какие дома попадут под отключение в случае дальнейшего снижения давления в газовой трубе в морозы.

Температура воздуха 3 февраля в северных районах области -13 градусов С.

Как сообщалось, 29 января из-за падения давления в трубе были отключены от газа 198 домов в городе Тара на севере области, на территории ввели режим ЧС. Спустя сутки подключение было восстановлено, но глава Тары Сергей Мартынов сообщил агентству, что повторные отключения не исключены, ситуация повторяется в последние несколько зим при наступлении низких температур.

В феврале 2019 года также имело место ограничение подачи газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах Омской области в связи с аномально низкими температурами. Ограничение коснулось домов, имеющих альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива. Это была вынужденная мера, которая исключала вероятность аварийного отключения газоснабжения трех районов.