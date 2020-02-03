Около 150 россиян вернулись за 3 дня из КНР по временному коридору в Приморье

03.02.20 12:53

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Через пункты пропуска в Приморье из Китая, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в понедельник на родину вернулись 64 россиянина, сообщила пресс-службе правительства региона.

"Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан", - говорится в сообщении.

В первый день было эвакуировано 58 человек, в воскресенье - 27. Это жители не только Приморского края, но и других регионов как Дальнего Востока, так и западной части России.

Временный коридор продолжит работу 4 и 5 февраля в пунктах пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино. Из РФ в КНР по временному коридору вернулись более 60 граждан Китая.

Как сообщалось, в субботу через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР начался вывоз граждан России из Китая, где распространяется новый коронавирус.

Распоряжением правительства РФ закрыта граница РФ с КНР на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.