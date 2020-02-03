Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
Хлеб и медали: скандал с блокадниками в Керчи довел до отставки главу горсовета
   
По ходатайству следствия: суд арестовал фигурантов "дела Голунова"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
03.02.20 12:55

Более 400 пассажиров прибыли во "Внуково" рейсом из Хайнаня, все здоровы

© РИА Новости. Олег Золото
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболевших на борту рейса из китайского города Санья (остров Хайнань), прибывшего в столичный аэропорт "Внуково" в 7:40 понедельника, признаков заболевания коронавирусом не выявлено, сообщает московское управление Роспотребнадзора.

"На борту находилось 424 пассажира и 23 членов экипажа. Специалистами Роспотребнадзора на борту самолета осуществлен санитарно-карантинный контроль, проведен опрос, анкетирование и бесконтактная термометрия всех прибывших пассажиров и членов экипажа с применением дистанционных переносных тепловизоров. Лиц с проявлениями острой вирусной инфекции и повышенной температурой - не выявлено", - говорится в сообщении.

Кроме этого в зоне прилёта пассажирам и членам экипажа повторно проводилась термометрия стационарными тепловизорами. Медицинскими работниками медико-санитарной части аэропорта осуществлен забор биологического материала у всех прилетевших из Саньи для вирусологических исследований, в том числе на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).. Обследование проводилось организованно и заняло всего около полутора часов, встретило полное понимание у пассажиров необходимости этой процедуры. Отказов от обследования у пассажиров не было.

В Москве исследования биологического материала для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора: ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа по состоянию на 03.02.2020 не выявлен ни у одного человека.

После того как пассажиры покинули борт воздушного судна в самолёте была проведена дезинфекция силами специализированной организации.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.02.20 12:13
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ
.
  03.02.20 10:31
Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более 26 млн человек
.
  03.02.20 10:13
"Мосгаз" призывал москвичей не пускать в квартиры лжегазовщиков
.
  03.02.20 09:17
Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля
.
  31.01.20 16:56
Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений
.
  31.01.20 14:49
Москва получила международную премию Transport Ticketing Global за лучшую "умную" билетную систему - Собянин
.
  31.01.20 12:37
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%
.
  31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
.
  31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
.
  31.01.20 09:20
Территории рядом с 9 строящимися станциями БКЛ метро благоустроят до 2021 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket