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03.02.20 12:58
Володин предложил направить в США, Британию, Польшу и Украину документы по Ялтинской конференции
"Было бы правильно тем, кто, возможно, разучились читать либо потеряли совесть, еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад, когда он стоял на грани большой трагедии, и без Советского Союза, без самопожертвования огромного количества наших граждан эта победа была бы невозможна", - сказал Володин в понедельник, открывая в Госдуме выставку, посвященную Ялтинской конференции.
По словам председателя Думы, "это четко понимали и отдавали себе отчет в этом и Рузвельт, и Черчилль, и главы других стран, но по прошествии времени это все стараются забыть, замолчать, а сегодня переписывают (историю), - мы не можем этого допустить".
"Сегодня хочется еще раз сказать тем, кто представляют США, Британию, когда они вот так с лёгкостью переписывают историю, они перечеркивают память о Рузвельте, о Черчилле, о тех, кто погиб в этой кровавой второй мировой войне, гражданах своих стран", - отметил Володин.
Он добавил, что "хотя эти потери были несоизмеримы с потерями Советского Союза, каждая человеческая жизнь является ценностью".
Спикер Думы считает, что если западные страны "хотят чтить память о тех, кто отдали свои жизни для того, чтобы они сегодня жили и панировали свое будущее, было бы правильно очень бережно относиться к истории".
Володин предложил представленные на выставке материалы, посвящённые Ялтинской конференции, "перевести на разные языки и направить нашим коллегам в парламенты США, Великобритании, Франции, Польши, Украины, другие страны для того, чтобы посмотрели происходящее глазами их лидеров, лидеров стран того времени".
В частности, выставка представляет данные о безвозвратных потерях Красной армии при освобождении стран Европы. В этом списке на первом месте упомянута Польша, при освобождении которой потери составили 602 212 человек, следующей идёт Чехословакия - 144 тыс., на третьем месте Венгрия со 140 004 потерями, Болгария - 977 погибшими.
Кроме того, на стендах выставки представлены цитаты Рузвельта и Черчилля, относящиеся к февралю-марту 1945-го года.
Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма.
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