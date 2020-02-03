|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.02.20 13:12
Около 14,5 млрд руб. инвестиций планируют привлечь в Ленинский округ Подмосковья за 2 года
"Инвестиционный портфель (...) на 2020-2021 годы состоит из 13 проектов с общим объемом инвестиций 14,5 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному на сайте администрации муниципалитета прогнозу социально-экономического развития на ближайшие два года, речь, в частности, идет о таких проектах, как строительство торговых комплексов "Ритейл-Парк" и "Каширский двор", гипермаркета "Касторама" и торгового центра "Лента", индустриальных парков "Петровское" и "Горки-1"
За счет реализации 13 проектов в муниципалитете планируют создать свыше 5,5 тыс. рабочих мест.
В 2019 году в Ленинском округе появилось более 2,5 тыс. рабочих мест.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket