Роспотребнадзор: новых заболевших коронавирусом в России не зафиксировано

03.02.20 13:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Новых заболевших китайским коронавирусом в России не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в понедельник.

Больные с первого дня пребывания в РФ находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевания протекают в легкой клинической форме, на сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет.

Роспотребнадзор сообщил, что организовал полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается.

В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР в адрес "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников - граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За период мониторинга выявлено 379 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 46 заболевших - респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 40 - грипп А, 22 - грипп В, 11 - парагрипп, в 13 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микстинфекция.

По данным госкомиссии здравоохранения КНР, на 3 февраля зарегистрировано 17238 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 19,6% (2827). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,3% - в тяжелой (2296). Летальность составляет 2,02% (361 случай, из них 350 - в провинции Хубей). Отслежено 189583 контактных лиц, 152700 находятся под наблюдением.