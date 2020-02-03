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03.02.20 13:36
Кремль: дата проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не определена
"Это все будет уточняться, сейчас все находится в стадии разработки, обсуждения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
На уточняющий вопрос, когда будет предоставлена подробная информация о сроках подготовки поправок, о ходе их обсуждения, Песков ответил: "По мере завершения проработки, внесения решений - вся эта информация будет публичной. По мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародованы".
"Президент не может анонсировать весь график, это многоступенчатый сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Касаясь высказываний о каких-то паузах в работе на данном направлении, Песков сказал: "Никакой паузы не возникло. Ведется именно работа, то есть был дан старт, и потом ведется редакционная работа, чтобы аккумулировать активно поступающие разные движения".
"Требуется время. Сколько? Каких-то четких дедлайнов в настоящий момент нет, никто их не может озвучить. Это и не нужно. Комиссия оперативно все проработает, а дальше станет ясно по различным аспектам", - сказал Песков.
Он добавил, что инициатива РПЦ о включении упоминания Бога в Конституции РФ также должна будет обсуждаться в рамках рабочей группы по поправкам в Основной закон.
"В данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться", - сказал Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о включении упоминания Бога в Конституцию РФ, и считают ли в Кремле уместным это предложение.
По словам Пескова, "как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения, инициативы и выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности (включения в Конституцию РФ)".
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