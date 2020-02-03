В Ингушетии придумали эмблему празднования 250-летия единения с Россией

03.02.20 13:52

Изображение со страницы Минкультуры Ингушетии в соцсети

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии утвердили официальную эмблему в честь приближающегося юбилея вхождения региона в состав Российского государства, разработанную местным жителем, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального Минкульта.

"Начиналось все с проведения конкурса на официальном сайте и в соцсетях министерства культуры: люди присылали эскизы. В результате первое место занял Джабраил Янарсанов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что форма круга - основной смысл, заложенный в юбилейной эмблеме, обозначает доверие, долговечность, единение.

"В цветовой гамме и элементах композиции по замыслу автора прослеживаются следующие жизнеутверждающие посылы: "Солнце - означает наступление нового дня", лучшего времени, "Синий цвет - символизирует честь, доверие и успех", "Зелёный - символизирует обновление", "Красный - воинственность, силу", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что эмблема украсит праздничные баннеры, появится на растяжках и рекламных щитах, открытках, брошюрах, календарях, плакатах. Кроме того, ею будут сопровождаться рубрики в печатных и электронных СМИ Появится эмблема и на сувенирной продукции, которая готовится к празднованию юбилейной даты.

Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4,5,6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт, в местечке с символическим названием "Барта босе", что значит "склон согласия". По новому календарю это соответствует 15,16 и 17 марта.

250-летний юбилей в регионе будет отмечаться 17 марта текущего года.