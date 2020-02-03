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03.02.20 14:15
Аэропорт Челябинска в 2019г увеличил пассажиропоток на 4%
Ранее со ссылкой на генерального директора авиапредприятия Андрея Осипова сообщалось, что в 2020 году пассажиропоток планируется нарастить на 10% к уровню 2019 года.
Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.
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