Аэропорт Челябинска в 2019г увеличил пассажиропоток на 4%

03.02.20 14:15

© РИА Новости. Александр Кондратюк

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток международного аэропорта "Челябинск" (ОАО "Челябинское авиапредприятие", входит в "Новапорт") в 2019 году увеличился н 4,4% по сравнению с предыдущим годом, до 1,71 млн, следует из материалов Росавиации.

Ранее со ссылкой на генерального директора авиапредприятия Андрея Осипова сообщалось, что в 2020 году пассажиропоток планируется нарастить на 10% к уровню 2019 года.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.