|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.02.20 14:19
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Карелии среди детей
"За прошедшую неделю по республике зарегистрированы 6503 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Превышение порога отмечено только в возрастных группах 0-2 года и 3-6 лет", - говорится в сообщении.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыта средняя школа №27 Петрозаводска, а также на карантин закрыты 33 класса в 11 средних общеобразовательных учреждениях республики. Пять из них находятся в столице региона.
Кроме того, приостановили свою деятельность две группы в двух детских садах республики - в поселке Пушной Беломорского района и поселке Пудожгорский Пудожского района Карелии.
По данным Роспотребнадзора, при обследовании больных у одного ранее не привитого против гриппа больного выделен вирус А(H1N1)09 (так называемый "свиной грипп") и прочие респираторные вирусы (RS-вирус, риновирусы, бокавирус).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket