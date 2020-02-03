Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Карелии среди детей

03.02.20 14:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Карелии превышен на 23% среди детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в понедельник.

"За прошедшую неделю по республике зарегистрированы 6503 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Превышение порога отмечено только в возрастных группах 0-2 года и 3-6 лет", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыта средняя школа №27 Петрозаводска, а также на карантин закрыты 33 класса в 11 средних общеобразовательных учреждениях республики. Пять из них находятся в столице региона.

Кроме того, приостановили свою деятельность две группы в двух детских садах республики - в поселке Пушной Беломорского района и поселке Пудожгорский Пудожского района Карелии.

По данным Роспотребнадзора, при обследовании больных у одного ранее не привитого против гриппа больного выделен вирус А(H1N1)09 (так называемый "свиной грипп") и прочие респираторные вирусы (RS-вирус, риновирусы, бокавирус).