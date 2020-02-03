Экс-глава администрации Саки Михаил Афанасьев стал министром информации Крыма

03.02.20 14:26

© РИА Новости. Антон Денисов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк представил в понедельник нового министра внутренней политики, информации и связи республики, которым стал бывший глава администрации города Саки Михаил Афанасьев.

"Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова представить нового министра. Михаил Сергеевич, вы не начинаете с нуля, проделана огромнейшая работа совместно со всем коллективом", - сказал Гоцанюк на встрече с коллективом министерства.

37-летний Афанасьев до назначения министром с середины августа руководил администрацией города Саки - курорта на западе Крыма с населением около 25 тысяч человек. Указ о его назначении пока не опубликован.

Сергей Зырянов, возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с лета 2018 года, в понедельник объявил, что уходит в отставку. Он уточнил, что остается "членом команды главы Республики Крым и готов взяться за решение новых задач".

Правительство Крыма сложило полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Аксенов обещал сформировать новый состав до конца 2019 года, однако на данный момент несколько министров остаются в статусе "исполняющий обязанности".