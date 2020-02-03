Карантин по ОРВИ ввели в 16 школах и 16 детсадах Иркутской области

03.02.20 14:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Работу 16 школ и 16 детских садов полностью приостановили в Иркутской области из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

На карантин закрыли восемь школ в Иркутске и Эхирит-Булагатском районе (в каждом из муниципалитетов по четыре образовательных учреждения), три - в Братске, две - в Усть-Куте, по одной - в Усть-Илимске, Черемховском и Боханском районах.

Детсады закрыты в Эхирит-Булагатском районе, три - в Иркутском районе, по два - в Чуне, Черемхове и Казачинско-Ленском районах, по одному - в Нижнеилимском, Усольском и Качугском районах.

Кроме того, на прошлой неделе карантин ввели в части классов и групп в 56 школах и 52 детсадах области.

Показатель заболеваемости ОРВИ в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 23%. За минувшую неделю к медикам обратилось более 20 тыс. человек с признаками ОРВИ, из них почти 16 тыс. - дети. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

С начала эпидемического сезона грипп диагностирован у 103 заболевших, в том числе у 67 детей.