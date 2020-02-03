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03.02.20 14:37
Карантин по ОРВИ ввели в 16 школах и 16 детсадах Иркутской области
На карантин закрыли восемь школ в Иркутске и Эхирит-Булагатском районе (в каждом из муниципалитетов по четыре образовательных учреждения), три - в Братске, две - в Усть-Куте, по одной - в Усть-Илимске, Черемховском и Боханском районах.
Детсады закрыты в Эхирит-Булагатском районе, три - в Иркутском районе, по два - в Чуне, Черемхове и Казачинско-Ленском районах, по одному - в Нижнеилимском, Усольском и Качугском районах.
Кроме того, на прошлой неделе карантин ввели в части классов и групп в 56 школах и 52 детсадах области.
Показатель заболеваемости ОРВИ в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 23%. За минувшую неделю к медикам обратилось более 20 тыс. человек с признаками ОРВИ, из них почти 16 тыс. - дети. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.
С начала эпидемического сезона грипп диагностирован у 103 заболевших, в том числе у 67 детей.
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