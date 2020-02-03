Азаров: строительство нового моста через Волгу под Тольятти начнется как только позволит погода

03.02.20 14:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Строительство нового моста через Волгу в Самарской области, входящего в транспортный коридор "Европа- Западный Китай", начнется в 2020 году сразу, как только позволят метеоусловия, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник в ходе ежегодного послания к жителям региона и депутатам самарской губернской думы.

"В этом году, как только позволят метеоусловия, мы начнем непосредственно строительство моста через Волгу. Подготовительные работы уже ведутся", - сказал Азаров.

Глава региона подчеркнул, что "мост не просто свяжет берега реки, а серьезнейшим образом разгрузит транспортный поток через плотину ГЭС, станет драйвером развития для ОЭЗ "Тольятти" и для всей области в целом".

Ранее сообщалось, что в октябре Самарская область и хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" заключили в Екатеринбурге концессионное соглашение на строительство автомобильного обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

В декабре 2019 года Самарская область получила 12 млрд рублей из федерального бюджета на начало строительных работ.

Госкомпания "Автодор" ранее сообщила, что 26 апреля 2019 года в партнерстве с компанией "ИнфраКАП" и ПАО "Мостотрест" направила в правительство Самарской области частную концессионную инициативу по проекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Концессионная инициатива была подана от лица хозяйственного партнерства "Обход Тольятти". Документом предусмотрено проектирование и строительство мостового перехода протяженностью 8,6 км с учетом подъездных дорог, а также 88,7 км автомобильных дорог первой категории. Инвестпроект рассчитан на 30 лет, из которых 4 года займет инвестиционная стадия.

Концессионер оценивает предварительную стоимость строительства моста с дорожной инфраструктурой в 121 млрд рублей, срок строительства - в 4 года, расходы на эксплуатацию и содержание моста после ввода в эксплуатацию - в 80 млрд рублей за 16 лет.