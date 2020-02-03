Спасатели предупреждают об угрозе схода снежных лавин в Карачаево-Черкесии

03.02.20 14:51

© РИА Новости. Альбина Олисаева

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Повышенная лавиноопасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 2 тыс. метров.

"В горах Карачаево-Черкесской республики 3-4 февраля лавиноопасно. Из-за угрозы схода снежных лавин существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

По данным чрезвычайного ведомства, в горных и предгорных районах есть вероятность повреждения автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи.

"Жителям и гостям республики рекомендуется воздержаться от посещения лавиноопасных районов. Важно помнить о необходимости соблюдения основных правил безопасности в горах", - отмечается в сообщении.