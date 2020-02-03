Экс-заммэра Ярославля Бадаев останется под арестом до 15 марта

03.02.20 14:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Ярославский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда об аресте бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по делу о получении взятки, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова в понедельник.

"Суд подтвердил арест Бадаева на два месяца, до 15 марта 2020 года. Жалобу адвокатов суд оставил без удовлетворения", - сказала она, добавив, что защита просила перевести бывшего заммэра под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Бадаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Согласно информации СМИ, летом 2019 года Бадаев предложил местной юридической фирме оказать содействие при заключении договора с одним из муниципальных предприятий ЖКХ на 12 млн рублей. За свое посредничество он якобы просил 10% от этой суммы, ему было передано 390 тысяч рублей.

Следственные органы пока не комментируют ситуацию.

К ак уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии, Бадаев 13 января написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Его последний рабочий день - 16 января", - сказал представитель администрации.

Бадаев занимал пост заместителя мэра по вопросам градостроительства.