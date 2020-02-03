Минсельхоз РФ в 2020 г. ожидает роста производства мяса и молока

03.02.20 15:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ в 2020 году ожидает роста производства мяса и молока. Меняется к лучшему ситуация в производстве овощей и фруктов.

"В 2020 году мы ожидаем рост и по производству мяса, и по производству молока. Он будет небольшой, тем не менее будет рост", - заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Владимиром Путиным (стенограмма встречи размещена в понедельник на сайте Кремля).

Министр отметил, что в 2019 году производство скота и птицы составило 15,2 млн тонн. "Это лучше, чем за 2018 год", - уточнил он.

"Также мы достигли хороших результатов по производству молока, 31,3 млн тонн мы смогли получить. Это тоже выше, чем по прошлому году", - сказал Патрушев.

По его словам, положительную динамику продолжают демонстрировать пищевая и перерабатывающая промышленность. По оперативным данным Росстата, в 2019 году рост в пищевой индустрии составил 4,9%, в производстве напитков - 3,1%.

Патрушев также сообщил, что в 2019 году было собрано порядка 14 млн тонн овощей. "Это лучший результат в современной России", - подчеркнул он.

"Как раз по овощам у нас была проблема", - заметил на это президент.

"У нас была небольшая проблема, она небольшой и остается, тем не менее динамика позитивная - и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи растут, и мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже самостоятельно, - сказал министр. - Валовой сбор плодов и ягод тоже у нас рекордный в 2019 году, он составил 3,5 млн тонн".