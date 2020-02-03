Еще 11 переходов через пути МЦД-1 построят в Москве к 2023 году

03.02.20 15:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - К 2023 году через железнодорожные пути первого направления Московских центральных диаметров (МЦД-1) построят 11 пешеходных переходов, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Всего через железнодорожные пути МЦД-1 до 2023 года будет построено 11 внеуличных пешеходных переходов", - отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что в ближайшее время начнется проектирование надземного перехода через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Сейчас объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Максимальная цена контракта составит 21,8 млн рублей. Работы должны быть завершены в течение 19 месяцев с даты заключения контракта.

Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. До конца 2024 года планируется запуск еще трех диаметров.