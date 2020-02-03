Челябинский военный суд отправил в колонию бывших пограничников, пропустивших в РФ 9 тонн насвая

03.02.20 15:30

© РИА Новости. Максим Блинов

3 февраля. Interfax-Russia.ruЛ - Челябинский гарнизонный военный суд внес приговор бывшим сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, пропускавшим за взятки через росийско-казахстанскую границу автомобили с насваем, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления в понедельник.

По данным пресс-службы, в июне 2019 года сотрудники отдела собственной безопасности пограничных войск в ходе досмотра автомашины, прибывшей из Республики Казахстан, обнаружили и изъяли 500 кг некурительной табачной смеси насвай, запрещенной к продаже в России.

Было установлено, что к преступлению причастны старший техник автомобильного пограничного пункта пропуска "Петухово-автодорожное", прапорщик запаса Максим Парыгин и прапорщик запаса Артем Сердюков.

"Следователи выяснили, что всего с февраля по июнь 2019 года они за взятки пропустили через госграницу четыре автомобиля с девятью тоннами насвая. Общая сумма взяток составила 540 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал обоих виновными по пп."а" и "в" ч.5 ст.290 (получение взятки группой лиц в крупном размере), ч.1 ст.341 УК РФ (нарушение правил несения пограничной службы) и приговорил Сердюкова и Парыгина к 9 и 5 годам колонии, соответственно.

Кроме того, суд обязал Сердюкова выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также оба лишены воинских званий.