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03.02.20 15:43

Беговой сезон в Москве впервые начнется зимой

© РИА Новости. Илья Питалев
3 февраля Interfax-Russia.ru - Беговой сезон в столице начнется 16 февраля с забегов в помещении, сообщает сайт мэра Москвы.

"16 февраля участники старта "Скорость" попробуют свои силы на коротких и средних дистанциях (от 60 до 3000 метров) в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. (...) Как ожидается, в забегах в 2020 году примут участие более 120 тысяч спортсменов со всего мира", - говорится в сообщении.

Самый массовый весенний забег "Апрель" на пять километров состоится 5 апреля вокруг спортивного комплекса "Лужники". 18 апреля и 3 октября можно будет принять участие в благотворительном забеге с собаками "Быстрый пес" на два километра.

"19 апреля и 4 октября пройдут забеги "Лисья гора" - классический кросс с кольцевой трассой в Битцевском лесу. (...) 31 мая тысячи бегунов примут участие в самом массовом забеге страны на 21,1 километра - Московском полумарафоне. Его маршрут проходит по центральным улицам и набережным вблизи главных достопримечательностей города", - уточняется в сообщении.

Горожан ждут четыре разноцветные зоны и более пяти тонн разноцветной краски на "Красочном забеге", который запланирован на 14 июня. Тысячи человек пробегут 10 километров по набережным города и финишируют внутри Большой спортивной арены "Лужников" 18 июля на "Ночном забеге".

"20 сентября состоится главное событие для любителей бега в стране - Московский марафон. На старт выйдут спортсмены со всего мира, они пробегут по уникальному маршруту в самом сердце столицы. Дистанции - 10 и 42,2 километра", - говорится в сообщении.

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